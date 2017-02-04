Новости из мира музыки Новости музыкальных разделов



Уважаемые рекламодатели! Приглашаем вас ознакомиться с расценками на рекламу на нашем портале.

Вы приятно удивитесь!

Смотреть



Обновления на сайте:

4 февраля 2017г.



На портале заработал каталог текстов песен,который насчитывает около 50.000 песен! Добро пожаловать!

Каталог песен





Шуфутинский на проекте «Ты - Суперстар»

4 февраля 2017 года



Михаил Шуфутинский принял участие в съемках нового сезона телепередачи «Ты Суперстар». На этот раз авторы шоу намерены представить телезрителям совершенно иную концепцию.

Команда звезд СССР будет соревноваться с командой звезд России. В одной команде, артисты ставшие известны широкой публике еще в советскую эпоху, в другой звезды уже российской эстрады. В каждой из команд по 10 артистов, а в самом телешоу целых 7 этапов: визитная карточка (самая хитовая песня артиста), хит ХХ1 века, перевоплощение, кино-хит, о любви, дуэт, гала-концерт Новогоднее шоу.

<< полная новость >>



«Дискотека Авария» поддержала молодых пап

4 февраля 2017 года



Группа «Дискотека Авария» запустила в ротацию свою новую песню «Отцы». Этот заводной танцевальный хит, по словам музыкантов, повествует о трудностях и ответственности отцовства.

Музыканты преследуют великую цель. Этой композицией артисты призывают решать демографическую проблему России.

В настоящее время «Дискотека Авария» готовится к съемкам клипа на эту композицию. Подробности сюжета ролика неизвестны и держатся в секрете. Известно, что съемки пройдут за границей.

<< полная новость >>



Максим сняла новый клип

4 февраля 2017 года



Каждый новый творческий шаг певицы Максим заканчивается успешно. Похоже, так случится и в этот раз. Максим запустила на радиостанции композицию «Лучшая ночь» с альбома «Мой рай».

Песня авторская. Слова и музыку к ней написала сама певица. На «Лучшую ночь» артистка уже успела снять клип. Информация о нем держится в секрете. Скоро мы все увидим на музыкальных телеканалах.

По словам Ксении Ваушевой, пиар-менеджера певицы, в этом клипе раскрывается значение словосочетания «лучшая ночь» в понимании самой Максим».

<< полная новость >>



«Агата Кристи» поменяла состав

4 февраля 2017 года



«Агата Кристи» в начале октября выезжает в гастрольный тур по городам России. Особенность этого тура состоит в том, что это - последние концерты группы в таком составе. После этого братья Самойловы попрощаются с Андреем Котовым, который в течение последних 18-ти лет был концертным барабанщиком, и продолжат работать с двумя новыми музыкантами. В группу пришли ударник и клавишник.

Премьера новой «Агаты» состоится 11 октября на Ежегодной Церемонии «RAMP2008». Сейчас группа в новом составе работает над песнями из будущего альбома. «Агата Кристи»

Музыканты решили действовать нестандартно и представить новую программу до выхода пластинки.Ее премьера состоится 8 ноября в московском клубе «Б1 Maximum».

Релиз нового альбома планируется на декабрь этого года. Уже в ноябре группа отправится в новом составе и с новой программой в два больших гастрольных тура по России и Украине.

<< полная новость >>



Певица Макsим беременна!

4 февраля 2017 года



Молодой певице Макsим, возможно, придется оставить сцену – девушка скоро станет мамой. Звезда заключила контракт с одним из элитных роддомов на ведение беременности. Врачи определили ей срок – шесть недель, пишет «Твой день».

Макsим вместе со своим молодым человеком посетила известную московскую клинику, чтобы окончательно решить все вопросы по контракту.

– Девочку назову Сашей, а мальчика – Антоном. Я не понимаю артистов, которые говорят: «Мой ребенок никогда не пойдет в шоу-бизнес». Мои дети обязательно будут артистами. И каждый Новый год будут работать на елках. Как их мать, - сказала Макsим.

<< полная новость >>



Андрею Макаревичу не по пути с телевидением

4 февраля 2017 года



Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», для целого поколения успел стать в первую очередь ведущим программы «Смак». Теперь он признался, что завязал с телевизионной карьерой. Несмотря на свою популярность и высокие рейтинги программ с его участием, музыкант считает, что не умещается в формат современного телевидения. По словам Андрея, он пока не собирается заниматься созданием новой телепередачи. Представления о том, что интересно, а что дает рейтинг, в наши дни «разъезжаются» в разные стороны. Макаревич снимает подводные фильмы, часто бываю в дальних поездках, вести телевизионные программы он не может, но старается в год снимать три-четыре документальных кинокартины.

<< полная новость >>



Ирина Ортман вышла замуж

4 февраля 2017 года



Вчера певица Ирина Ортман и архитектор Владимир Перевозчиков скрепили свой союз официально, штампами в паспорте. Зарегистрировать отношения, проверенные временем, молодожены решились втайне от посторонних глаз. Молодые попросту скромно расписались, причем не в Москве, а в Дмитрове.

Со своим мужем Ортман познакомилась на гастролях в Нижнем Новгороде. Парочка, неоднократно ссорилась и мирилась, и даже несколько раз предпринимала тщетные попытки окончательно разойтись. Но теперь все хорошо.

Церемония бракосочетания планировалась молодоженами пышная и масштабная. Но за нескольких лет светской жизни влюбленным хватило глянца. Теперь самые важные события в жизни пара предпочитает отмечать в кругу семьи и близких друзей.

<< полная новость >>



Алене Свиридовой не дают покоя лавры писательницы

4 февраля 2017 года



Певица Алена Свиридова в прошлом году выпустила свою первую книжку под названием «Чемодан настроения». Она вошла во вкус и теперь снова засела за написание книги.

По словам Алены, она хочет написать книгу о человеке, который оказался в непредвиденных обстоятельствах, под влиянием которых ему приходится совершать дикие поступки.

<< полная новость >>



«Экс-блестящая» Юля Ковальчук поссорилась со своим женихом

4 февраля 2017 года



Похоже, сердце «экс-блестящей» Юли Ковальчук снова свободно. Певица рассталась со своим женихом – бизнесменом Сергеем. Причем, скандал между возлюбленными разразился всего через пару дней после того, как Юля согласилась стать женой Сергея.

Уже давно пара жила вместе. Несколько раз Юля отвергала предложения Сергея расписаться. Лишь с третьей попытки она ответила взаимностью. Но, к сожалению, долгожданной свадьбы так и не произошло.

<< полная новость >>



Участники группы «Корни» падают со сцены

4 февраля 2017 года



Группа «Корни» сейчас находится в гастрольном туре по Америке. На днях коллектив чуть не остался без одного из своих солистов. На концерте в Нью-Йорке Александр Асташёнок так разошелся, что не удержал равновесия и в порыве эмоций упал со сцены.

Хорошо, что зал был наполнен до отказа, и Саша приземлился прямо на руки поклонникам. Если бы его не поймали, он бы точно себе что-нибудь сломал.

<< полная новость >>



Поклонники придумали для МакSим свою премию

4 февраля 2017 года



10 июня МакSим исполнилось 25 лет. Певица не стала отмечать это событие. В этот день она вернулась с концерта в Сочи. Уставшая МакSим сразу же отправилась домой отдыхать.

Поклонники не могли не встретить МакSим в аэропорту с цветами. Они специально приехали поздравить артистку, а также вручить ей собственную премию «За вклад в наши сердца». Награда поклонников выполнена в виде стеклянной фигуры с большой звездой на вершине.

Сейчас МакSим планирует взять небольшой отпуск и уехать домой в Казань. Там она отметит день рождения в кругу семьи.

<< полная новость >>



Ани Лорак: свадьбы не будет

4 февраля 2017 года



Звезда «Евровидения» Ани Лорак рассказала журналистам об отмене своей свадьбы. Теперь она и ее бойфренд вряд ли когда-нибудь поженятся.

Почти два года назад в день своего рождения Ани во всеуслышание заявила, что собирается замуж за своего любимого – Мурата. Свадьба была намечена на прошлую осень, но торжество не состоялось. Его перенесли на весну, но Ани Лорак уже вовсю готовилась к конкурсу «Евровидение-2008».

<< полная новость >>

-->